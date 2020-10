Aktivisté Greenpeace stupňují tlak na Babiše, vyvěsili transparent na Letné

Kromě vyvěšení transparentu na Letné organizace Greenpeace Babišovi poslala petici. Podle organizace jejím prostřednictvím 60.000 lidí vyzývá premiéra k podpoře nového cíle v ochraně klimatu.

Několik aktivistů dnes u metronomu vyvěsili transparent představující grafickou úpravou zestárlého premiéra Babiše s textem: "Ano, mohl jsme zastavit klimatickou krizi, ale neudělal jsem to. Sorry jako." Podle zástupců organizace je to reakce na to, že jak Babiš, tak ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) odmítli nové plány EU na snížení emisí do roku 2030.

ANO, mohl jsem zastavit klimatickou krizi, sorry jako.

— Greenpeace ČR 🇨🇿 (@GreenpeaceCzech) October 14, 2020

Zatímco původní záměr počítal se snížením emisí o 40 procent proti hodnotám z roku 1990, Evropská komise v září navrhla snížení o 55 procent. Evropský parlament pak minulý týden odhlasoval ještě náročnější cíl - EU by podle něj měla emise zredukovat o 60 procent.

Zvláště některé země severní a západní Evropy daly najevo, že podporují hodnoty navržené komisí, jen málo z nich by bylo ochotno zajít ještě dále. Vlády některých zemí východního křídla EU včetně Česka či Polska naproti tomu považují i 55procentní cíl za nereálný vzhledem k očekávaným dopadům na ekonomiku.

Ekologové uvedli, že vláda by měla vzít na vědomí nové vědecké poznatky. "Stávající cíl snížit emise o 40 procent do roku 2030 je nedostatečný a vede planetu k oteplení o více než tři stupně Celsia, což bude mít katastrofické dopady nejen na přírodu, ale i životy lidí. Česko se zavázalo v rámci Pařížské dohody, že bude usilovat o zastavení globálního oteplení ideálně na 1,5 stupně Celsia," řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Dodal, že podle doporučení vědců by se emise v Evropě měly snížit minimálně o 60, spíše však o 65 procent do konce dekády.

"Čím dříve a razantněji budeme klimatickou krizi řešit, tím méně problémů nás čeká v budoucnosti. To je i poučení z aktuální covidové krize, které čelíme nyní. Podceňovat doporučení vědy a otálet při zavádění účinných opatření se nevyplácí. Neopakujme stejné chyby. Změna klimatu je nejen hrozbou, ale i příležitostí, jak nasměrovat Česko k modernejší, udržitelnější a spravedlivější budoucnosti," řekl další člen Greenpeace Jan Freidinger.

Ekologické organizace včetně Greenpeace už v září uvedly, že pokud chce Česko dostát závazkům Pařížské dohody, musí přistoupit jak na plán rychlejšího snižování emisí, tak i zlepšit postupy při adaptaci krajiny na změnu klimatu.