Boj proti suchu: Ministerstvo zemědělství chce navýšit rozpočet až o 2,5 miliardy

Zhruba 700 milionů korun by mělo jít na propojování vodárenských soustav a 1,2 miliardy korun na asi 300 menších projektů, jako jsou vodovody a obecní rybníky. Sto milionů korun pak na urychlení výkupu pozemků pro menší vodní nádrže Senomaty, Šanov a Kryry. Další peníze mají jít na pozemkové úpravy. Do nich stát v posledních letech dával dvě miliardy korun ročně, stejnou částku na ně chce dát i letos.

Ministerstvo zemědělství na boj se suchem loni vydalo 13,7 miliardy korun. Jako sumu sečtenou ze všech dílčích programů to uvedl nedávno Toman. Úřad podpořil například obnovu 387 rybníků za 1,25 miliardy korun, vznikl tak zásobní prostor na 2,5 milionu metrů krychlových vody.

Úřad chce také nově hájit 31 území pro vodní nádrže. Nejvíce, sedm, je jich v Kraji Vysočina, některé nádrže ve Zlínském kraji by měly mít i přes 200 hektarů. Celkem by nová místa zadržela 273 milionů metrů krychlových vody, což je zhruba třetina vodní nádrže Orlík. Nyní je v tzv. generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod 65 míst.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad. Kromě už zmíněných také Nových Heřminov na Bruntálsku a Skaličky na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji.

Plány státu kritizuje Hnutí Duha. Podle Jana Skalíka, který vede v hnutí program Krajina, se stát chystá pouze zabetonovat přírodu. "Do opatření, která mají mnohem větší potenciál pomoci do budoucna se suchem a povodněmi, se mu ale nechce. Dobrá zemědělská praxe by přitom zadržela dvanáctkrát víc vody než nově navržené přehrady. Účinné zadržování vody ve městech a na vesnicích by zadrželo šestkrát více vody než nově navržené přehrady. Vláda by proto měla představit skutečně ucelený a dlouhodobý plán, jak s touto nebezpečnou situaci chce naložit," uvedl Skalík.