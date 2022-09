Část úrody jablek může letos kvůli zvyšujícím se nákladům zůstat nesklizená

Ovocnáři, zelináři nebo i bramboráři potřebují podle Ludvíka už teď vědět, jaké budou platit ceny za skladování své produkce, protože je čeká až devět měsíců skladování. "Máme zhruba měsíc na to, abychom úrodu buď sklidili, sklidili ji částečně, nebo ji tam nechali," řekl. Uvedl, že řadě podniků, kterým skončila fixace cen energií, stouply náklady až na pětinásobek částky, kterou platily v minulosti.

Ludvík poznamenal, že obchodní řetězce platí pěstitelům stejnou i nižší cenu než loni. Ovocnáři jsou proto v situaci, kdy nevědí, zda budou mít větší ztrátu, když jablka nyní uskladní a budou prodávat na jaře, nebo když část produkce nesklidí vůbec. "Ovocnáři budou sklízet takový objem produkce, o kterém vědí, že ho prodají, ale určitě to nemusí být celá produkce," uvedl.

Letošní úroda je přitom podle Ludvíka velmi dobrá a mohla by být zhruba o 20 procent vyšší, než je průměr za posledních pět let. Řekl také, že pokud ovocnáři část produkce nesklidí, považuje to za plýtvání zdroji, které farmáři vynaložili na vypěstování letošní sklizně.

Na evropském trhu je podle něj nyní velký převis nabídky jablek kvůli konfliktu na Ukrajině, protože z Polska se vyvážela do Ruska a Běloruska. Převis významně snižuje cenu. Jako paradox vidí Ludvík to, že v rámci Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu) se nijak neřeší znečištění životního prostředí nákladní dopravou. "Je na zvážení, aby na obchodní řetězce, pokud dovážejí potraviny, byla uvalena dovozní daň ve vztahu ke Green Dealu," míní.

Ve složité situaci jsou podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky i pěstitelé zeleniny, kteří se nyní musí rozhodnout, zda sklizenou produkci mají prodat již teď, nebo ji skladovat, což je mnohdy vede k tomu, aby zboží prodávali pod cenou. "Celoevropská úroda zeleniny je nižší. Týká se to především brambor a cibule. Pokud prodáme teď, tak na jaře budou možná ceny astronomické," uvedl. Připomněl, že zelináři platí vysoké ceny za energie celoročně, protože musí zeleninu chladit na pět až osm stupňů, jinak jim ji vracejí obchodní řetězce zpět. Většina skleníkových hospodářství zvažuje, kdy začít sezonu. Přes zimu pravděpodobně ti, kdo nemají fixované ceny energií, nebudou pěstovat vůbec, dodal.