Studentské stávky? Čechy spíše nezajímají, netuší o co mladým jde

CVVM provádělo průzkum, kterého se zúčastnilo 1021 obyvatel České republiky starších 15 let. Ve výzkume se zjišťovalo, zda čeští občané stávky za klima zaznamenali. Většina, tedy 71% dotázaných, o těchto stávkách slyšela a zbylých 29 % o stávkách neslyšela vůbec. Ne všichni vědí, čeho se tyto stávky týkají. Dobře to ví jenom 12 % lidí a necelých 39 % to ví zhruba. 20% dotázaných uvedlo, že o stávkách za klima slyšela, ale neví, čeho se týkají.

Studenty ve stávkách za klima podporuje 42 % dotázaných, a naopak 43 % lidí tyto stávky nepodporuje.

Česká veřejnost má jasno v tom, že mladí lidé by se měli zajímat o problematiku životního prostředí a změn klimatu. 87 % dotázaných to považuje za důležité, opačný názor má jenom 9 % lidí. Většina 71 % dotázaných nesouhlasí s tím, že stávkovat za klima je natolik důležité, aby kvůli tomu mladí lidé vynechávali školní vyučování.

38 % Čechů je k úspešnosti těchto stávek za klima poměrně skeptických. Domnívají se, že mladí lidé tím mohou změnit jen málo.

Protesty studentů jsou známé jako Fridays for Future - Pátky za budoucnost. Jejich cílem je prosadit lepší ochranu klimatu. Před rokem je zahájila švédská aktivistka Greta Thunbergová (16). První organizovaná celosvětová stávka proběhla 15. března 2019 a zúčastnilo se jí 2,2 milionu lidí včetně studentů z České republiky. Další celosvětová stávka, které se mimo žáků a studentů účastnili lidé všech věkových kategorií, se konala 20. září 2019 ve 150 zemích světa, a zúčastnily se jí 4 miliony lidí, uvedla CVVM ve své tiskové zprávě.