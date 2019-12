Česko nadále zápolí se suchem. Zasažena je třetina území

Letošní rok byl z hlediska srážek lepší, avšak podle ministra to nestačí. Byť by se na první pohled zdálo, že sucho je pryč, není to podle Brabce pravda. "Problém je v tom, že čelíme šesti letům sucha v řadě a i průměrný rok nezachrání situaci," upozornil.

I přes poměrně vlhký listopad zůstávají místa, kde přetrvává výrazné až výjimečné zemědělské sucho. Nejvíce jsou postižené jižní Čechy a jižní část Plzeňského kraje. Naopak Morava a velká část Čech nepociťuje sucho prakticky vůbec. Koukněte na současný stav i předpověď! pic.twitter.com/N4xolaYrML — intersucho.cz (@Intersucho) December 6, 2019

Pokud příští rok nebude srážkově mimořádný, je podle Brabce velmi pravděpodobné, že se nepodaří vyrovnat nakumulovaný deficit především ve spodních vodách. Ve středních Čechách jsou přitom podle ministra některé oblasti z hlediska sucha již srovnatelné s jižní Moravou. Problém se má částečně vyřešit například přivedením vody z Želivky.

Brabec připomněl, že z Operačního programu Životní prostředí bylo v období 2014 až 2020 na projekty spojené se suchem vyhrazeno přibližně 12 miliard korun.

"Z těch zbývají zhruba dvě miliardy korun, zbytek byl nebo bude vyčerpán ve stávajících výzvách. Takže stále ještě je část peněz k dispozici," dodal. K tomu je možné financovat doplňkové aktivity, jako zdroje pitné vody především v menších obcích nebo vodovodní přivaděče z národních programů.