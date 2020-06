"U nás spotřeba pesticidů za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent, a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s Portugalskem a Irskem patříme mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá nejvíce," řekl Toman.

Podle ministra se už nyní v ČR používá méně pesticidů a umělých hnojiv, než je průměr EU, a také méně než v některých západních evropských státech. Ministerstvo pak také například argumentuje snižováním spotřeby glyfosátu, který se v ČR komerčně prodává pod názvem RoundUp. V roce 2014 činila 858.510 kilogramů, předloni šlo o 558.837 kilogramů. Za pět let tak klesla o více než třetinu.

Evropská komise plánuje výrazně snížit používání chemických pesticidů a hnojiv v evropském zemědělství, které by v následujícím desetiletí mělo omezit svůj negativní vliv na klimatické změny. Počítá s tím zemědělská strategie, kterou EK zveřejnila v druhé půli května. Do roku 2030 se má podle ní používat jen polovina současného objemu prostředků proti škůdcům. Až čtvrtina zemědělské půdy má v té době patřit organickému farmaření, což vítají ekologické organizace, ale kritizují někteří zemědělci.

Podle bývalého prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska je potřeba evropské myšlenky napravit. Pokud projdou a budou se po ČR vyžadovat, nemá podle něj smysl v EU zůstávat. Jandejsek dodal, že stejně nesmyslná je podpora ekologického zemědělství, pokud se nezvětší ekologická produkce. Nyní je podle něj v ekologickém zemědělství skoro 15 procent půdy, její produkce proti konvenčnímu hospodaření v ČR ale činí procento. Nedá se také podle něj hovořit o jednotném evropském trhu, protože zakládající evropské státy mají vyšší podpory a míru spolufinancování ze státních rozpočtů než ČR.

Česko patří mezi trojici zemí unie, kde nejvíce klesá objem prodaných pesticidů. Vyplývá to z červnové zprávy evropského statistického úřadu Eurostat, podle níž se v Česku mezi lety 2011 až 2018 snížil prodej prostředků proti škůdcům o více než čtvrtinu. Výrazně naproti tomu vzrostl v Rakousku, na Slovensku či ve Francii. Celkově zůstal roční objem prodaných pesticidů v EU bez výrazných změn.

Podle Eurostatu v sedmi unijních zemích prodávaných pesticidů ubylo už v letech 2011 až 2018. Statistice vévodí Portugalsko, kde se předloni prodalo o 43 procent prostředků proti škůdcům méně než před devíti lety. Následuje Irsko s 28 procenty a Česko se 27 procenty.

Toman také dnes zopakoval, že ČR se snaží prosadit dobrovolné omezení maxima pro platby podle velikosti farmy.

Do budoucna by se mělo také více peněz dávat do pozemkových úprav, v následujících deseti letech jich chce stát každoročně udělat 150 s náklady 34 miliard korun. Za posledních dva roky stát dal na pozemkové úpravy 3,9 miliardy Kč.