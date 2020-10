Chyby v rozhozu jedu na hraboše? Inspektoři řešili jeden podivný případ

Ve druhé polovině září kritizovali ochránci přírody to, že zemědělci aplikují jed na hraboše Stutox II a Ratron na severu Čech i v místech, kde žije a loví kriticky ohrožený sýček obecný. Upozornili na to, že pro sýčky, kterých je v Česku jen asi 130 hnízdních párů, je to nebezpečné. Sýčci se hraboši živí, přiotrávení hlodavci pro ně navíc představují snadnou kořist. Mluvčí ÚKZÚZ poznamenala, že sýčci se neživí mrtvými hraboši, ale jako všechny sovy je vede při lovu sluch. Ústav nicméně připomněl zemědělcům povinnost a důležitost sběru uhynulých hrabošů, a to i při aplikaci jedu do nor.

Podle mluvčí ÚKZÚZ Ivany Krškové ústav prošetřuje všechny podněty, které má nahlášené, právě i od ornitologů. "Z posledních byl šetřen úhyn dvou zajíců pro podezření otravy Stutoxem v okrese Louny. Ze závěrů veterinárního šetření vyplynulo, že úhyn obou zajíců byl způsoben masivním traumatem - byla zjištěna fraktura krční páteře a zhmoždění svaloviny," dodala. Na místo tak podle mluvčí byli zajíci patrně přesunuti až uhynulí, patrně po srážce s dopravním prostředkem. "Podezření z otravy rodenticidy tak bylo jednoznačně vyvráceno," uvedla.

Hraboši se v letošním roce přemnožili víc než loni. Podle ÚKZÚZ bylo v Česku letos v září 1059 aktivních východů z nor na hektar, loni v září ústav zjistil 678 nor na hektar. Nejvíce ohrožené jsou stále porosty v Ústeckém a Středočeském kraji, kde výskyt hrabošů nadále přesahuje dvacetinásobek prahu škodlivosti. Hlodavců mírně ubylo pouze na několika místech. Značné riziko pro polní porosty hrozí od hrabošů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Hraboši se v Česku přemnožili už dřív, z boje proti nim se v loňském roce stalo politikum. ÚKZÚZ loni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území ČR, ministerstvo zemědělství ale po kritice od ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo. Později se po plošné aplikaci jedu na Moravě našlo téměř 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. ÚKZÚZ však uvádí, že za loňský rok uložil pouze pět pokut za nenahlášenou aplikaci jedu. Letos v červenci ústav s odkazem na údaje veterinářů a ornitologů ohlásil, že se nepotvrdily obavy, že na jed proti hrabošům budou plošně umírat jiná zvířata jako sovy nebo zajíci.