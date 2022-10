Do koksovny v Ostravě pronikli ekologičtí aktivisté, policie jich část odvezla

Druhá část ekologů v areálu koksovny zůstává. Blokují nákladiště, odkud koks odvážejí vlaky, řekla ČTK mluvčí protestu Hedvika Stachovcová.

Desítky účastníků klimakempu hnutí Limity jsme my pronikly do areálu koksovny proto, aby upozornili na to, že provoz podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje.

Mluvčí společnosti Jindřich Vaněk ČTK řekl, že považuje protest za zbytečný, vliv podniku na znečištění ovzduší je podle něj minimální. Koksovna funguje dál, z bezpečnostních důvodů ale kvůli protestu omezila manipulaci s koksem po areálu.