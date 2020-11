Ekologičtí aktivisté budou před MŽP protestovat 10 dní, žádají rychlý konec uhlí

Akci pořádají organizace Fridays for Future (FFF), Univerzity za klima, Extinction Rebellion a Limity jsme my.

Před budovou MŽP se dopoledne sešlo 13 lidí. U vchodu rozvěsili transparenty, na nichž stálo například "Jednejte okamžitě", "Jsme v klimatické nouzi" nebo "Poplach. Klimatická krize".

Konec uhlí po roce 2030 je pozdě! Spolu s @XRczech, @F4FutureCZ a @UniZaKlima pořádáme nepřetržitý protest do rozhodnutí uhelné komise před ministerstvem životního prostředí. Potřebujeme rychlý a spravedlivý konec uhlí, který ochrání klima i zaměstnance uhelného byznysu! pic.twitter.com/dRXYCaRXGb — Limity jsme my (@LimityJsmeMy) November 16, 2020

Mluvčí FFF Petr Doubravský novinářům řekl, že protest má přimět členy komise, aby zvolili co nejrychlejší ústup od těžby i využívání uhlí. Zdůraznil, že nyní diskutované scénáře konce uhlí, tedy roky 2033, 2038 a 2043, jsou podle ekologů z hlediska závazků Pařížské dohody nedostačující.

Doubravský nicméně vyzval, ať v případě hlasování zvítězí alespoň nejbližší ze zmíněných termínů. Požádal také, aby se, bez ohledu na konečné doporučení, začalo s útlumem těžby a využívání uhlí co nejdříve. Podle aktivistů uhelná komise vznikla v důsledku studentských stávek za klima a na to, že má přispět k ochraně klimatu, by měli její členové myslet.

Kryštof Říha z organizace Univerzity za klima uvedl, že protest má poukázat i na to, že jsou v komisi málo zastoupeni lidé z regionů, kterých se útlum těžby dotkne. Zástupkyně Extinction Rebellion Néa Zon dodala, že je nutné myslet na rekvalifikační programy pro ty, kteří v důsledku odklonu od uhlí přijdou o práci.

Ohledně stanování před ministerstvem za současných opatření kvůli koronaviru Doubravský ČTK řekl, že povolení pořadatelé řeší s policií.

Jeden z předsedů komise, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) dnes ČTK řekl, že by se jednání mělo konat 26. listopadu a je šance, že výstupem bude doporučení vybraného scénáře. O preferovaném scénáři mluvit nechtěl. Uvedl jen, že komise nepodlehne ideologickému ani ekonomickému tlaku. Podle zdrojů ČTK je stále nejpravděpodobnější termín konce využívání uhlí rok 2038, podobně jako již učinilo Německo. Havlíček už dříve řekl, že po doporučení komise bude mít konečné slovo vláda, a to do konce letošního roku.

Svaz průmyslu a dopravy již dříve uvedl, že doporučení komise pro vládu musí být postaveno na kvalitním analytickém materiálu, který bude projednán a schválen v jejích pracovních skupinách. Dodal, že rozhodnutí o bezuhelném roku není úkolem komise, ale politickým rozhodnutím.

Česká uhelná komise byla zřízena loni, je poradním orgánem vlády. Kromě Havlíčka jí předsedá i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Má 19 členů, mezi kterými jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Mezi ně patří generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička či vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.