Ekologičtí aktivisté pronikli do uhelného lomu Vršany, policie je připravena zasáhnout

Skupina Sev.en Energy, která lom vlastní, vyčkává, co se bude dít, řekla ČTK její mluvčí Eva Maříková. V lomu je bezpečnostní služba.

"Několik desítek aktivistů neoprávněné a přes všechna upozornění vstoupilo dnes dopoledne do dobývacího prostoru lomu Vršany. Aktuálně míří k zakládacímu bagru, který pracuje na rekultivaci lomu," uvedla Maříková v tiskové zprávě. Protestní akce se podle ní stávají pro mladé aktivisty formou adrenalinové zábavy. "Až tyto nezodpovědné akce skončí, vyčíslíme způsobené škody," doplnila Maříková.

Aktivisté vyšli po ránu z kempu u obce Okořín, který od čtvrtka organizuje hnutí Limity jsme my. Pochod kolem lomu Vršany byl nahlášený, asi stovka jeho účastníků se pak rozhodla k "aktu nenásilné občanské neposlušnosti".

About 100 people entering the #Vršany lignite mine in Czechia!

The autonomous group "Vzpoura koťátek" ("Kitten Rebellion") has occupied the digger since early morning.#LimityJsmeMy Action Weekend #EndCoal #NOW calls for #JustTransition and #ClimateJustice!



Photo: @zewlakk_foto pic.twitter.com/N2Y88yDUIx