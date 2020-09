105 aktivistů proniklo do uhelného lomu Vršany, policie všechny zadržela

Aktivisté chtěli vniknutím do lomu podle svého vyjádření nenásilně protestovat proti těžbě uhlí. Policisté je zadrželi, protože nereagovali na výzvy k opuštění prostoru. "Byli zajištěni pro pravděpodobné neuposlechnutí výzvy úřední osoby, čímž se dopustili přestupku," uvedla Slámová. Podle ní ověřují totožnost všech zadržených.

"Pokud poskytnou součinnost a prokážou totožnost, nebudou omezeni na svobodě. Předvedeme jen osoby, které odmítnou prokázat totožnost. Na nejbližší služebně provedeme nezbytné úkony k ověření totožnosti," dodala.

Aktivisté se dnes vydali k zakládacímu bagru, který pracuje na rekultivaci lomu. "Až tyto nezodpovědné akce skončí, vyčíslíme způsobené škody," uvedla v tiskové zprávě Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Energy, která lom vlastní. Protestní akce se podle mluvčí stávají pro mladé aktivisty formou adrenalinové zábavy.

Aktivisté vyšli ráno z kempu u obce Okořín, který od čtvrtka organizuje hnutí Limity jsme my. Pochod kolem lomu Vršany byl nahlášený, přes stovku jeho účastníků se pak rozhodlo k "aktu nenásilné občanské neposlušnosti".

We are here, going strong and we won't stop until all the mines shut down. In the Vršany coal mine set to close down as late as 2052, we demand a fast and just coal phase-out! #ClimateJustice #NOW! @Ende__Gelaende @By2020WeRiseUp @Klimaatactie @ObozDlaKlimatu pic.twitter.com/sAkodnHKWV