Experti: Využívání zdrojů elektřiny ovlivňují i přírodní podmínky

"Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v ČR je opravdu velmi nízký, a to i s přihlédnutím k objektivním faktorům, jako je vnitrozemská poloha ČR. V zelené elektřině má proto ČR hodně co zlepšit, i když mnoho faktorů to bude brzdit. Známý je například odmítavý přístup českých obcí k výstavbě větrných elektráren ve srovnání s okolními zeměmi," řekl dnes ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Podle něj je nicméně vhodné připomenout, že ČR dosahuje mnohem lepších výsledků ve využití obnovitelných zdrojů (OZE), a to především biomasy, v teplárenství. "V tom jsme naopak lepší než většina EU. Díky tomu jsme splnili s předstihem národní cíl ČR podílu OZE na konečné spotřebě energie k roku 2020," uvedl Gavor.

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň míní, že porovnávat země podle podílu obnovitelných zdrojů je sice relevantní z pozice globální energetické změny, ale o skutečné snaze o změnu v jednotlivých zemích vypovídá jen částečně. "To ale neznamená, že zde nemáme nevyužitý potenciál," podotkl.

"Ambicí Česka do budoucna určitě má být snížení podílu fosilních paliv. Ale je potřeba na to jít chytře. Česká krajina alternativní zdroje má, ale jsou mnohem více rozrůzněné v prostoru. V energetice by tedy měla budoucnost patřit spíše malým a středním než obřím a státním projektům," dodal.

Ze zmíněné studie mimo jiné vyplývá, že z OZE, jako jsou vítr nebo solární energie, loni pocházelo 38 procent elektřiny v EU. Podíl fosilních paliv, jako jsou uhlí a plyn, činil 37 procent. V Dánsku loni vítr a solární energie pokrývaly potřebu elektřiny ze 61 procent, což byl nejvyšší podíl v EU. V ČR a na Slovensku proti tomu podíl elektřiny z OZE podle ní činil méně než pět procent.

"Každý stát má pochopitelně jiné přírodní podmínky. I přesto je konkrétně solární energie v kombinaci s akumulací energie zdrojem, který lze využít napříč celou Evropou. Například v Nizozemí je nyní nainstalováno přes 10.000 megawattů (MW) solárních elektráren," řekl dnes ČTK programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

"Stačí se inspirovat v sousedním Polsku, které jen loni nainstalovalo tolik solárních panelů jako Česko za celou historii tohoto oboru," dodal. Podle dat Energetického regulačního úřadu bylo je aktuálně v ČR instalováno asi 2050 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábějí.

Analytik energetické skupiny Sev.en Energy Pavel Farkač dnes uvedl, že ČR v celoevropském srovnání poskytuje absolutně nejštědřejší podporu na jednotku vyrobené energie z OZE. "Z posledních známých údajů za rok 2017 to je skoro 200 eur (asi 5200 Kč) na vyrobenou megawatthodinu. To je zhruba desetinásobek podpory ve Švédsku a čtyřnásobek podpory v Dánsku," řekl ČTK. "Je tomu tak proto, že ČR jednoduše nemá vhodné podmínky pro rozvoj OZE, což lze dokumentovat i na zcela zanedbatelném přírůstku nových zdrojů v posledních letech. Takže poskytovaná podpora zkrátka musí být větší, aby přilákala soukromé investory," dodal.