Havárii v řece Bečvě nemusely způsobit kyanidy

Podle její předsedkyně Marie Pěnčíkové (KSČM) dnes se členy komise mluvila ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně, zástupci Hasičského záchranného sboru ČR nebo profesor Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity, který je expertem na znečištění životního prostředí. Jimi prezentované informace se podle Pěnčíkové částečně rozcházely. "Ne všechno probíhalo po havárii tak, jak bychom si představovali," uvedla poslankyně. Za nutnou proto považuje změnu vodního zákona. „Je potřeba upravit některé postupy, aby proces řešení havárie byl rychlejší, striktnější a pružnější. Protože vyhodnocování vzorků v řádu dnů až týdnů je dlouhá doba,“ řekla Pěnčíková.

Poslanec Petr Gazdík (STAN) považuje za zásadní selhání to, že chybějí relevantní vzorky z doby bezprostředně po havárii. "Dnes od mnohých, s kterými naše komise hovořila, zaznělo zcela jasně, že vůbec není jisté, a ani mrtvé ryby nejevily známky toho, že to musel být kyanid. Někteří mluví o tom, že cítili pach chlornanu sodného, neboli Sava. Že mohl někdo se snažit zneutralizovat ty kyanidy právě chlornanem sodným. Celé je to pochybné, a proto naše komise požádala o to, abychom dostali vzorky. A já bych byl nejraději a vyzval bych Českou inspekci životního prostředí, aby zveřejnila výsledky rozborů, které má, aby veřejnost věděla, čím byla otrávena řeka Bečva," řekl Gazdík.

Členové komise upozornili také na fakt, že obce ani stát podrobně neevidují jednotlivé výpusti do řek. "Tudíž není možné, aby okamžitě bylo reagováno v případě takové katastrofy tak, aby se cíleně šlo za výpustmi, které jsou v daném úseku. A to si myslím, že není otázka jen tak legislativy, ale je to otázka, která určitě je ke změnění, protože je to jeden z problémů, které vnímám, že bychom měli příležitost vyřešit. Mít větší zmapovanost toho, kde výpusti jsou, může pomoci v takovýchto krizových situacích možná nejvíce ze všeho," řekla poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

S komisí dnes mluvilo šest hostů. Na příští zasedání, které by se mělo uskutečnit příští týden, komise podle Pěnčíkové prozatím předvolala osm lidí, kteří už však budou v roli svědků. Objevit by se mezi nimi měli například i policisté.

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli vleklému vyšetřování a nejasnostem s ním spojeným. Vyšetřovatel koncem června obvinil jednoho člověka a jednu firmu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Z vyjádření ředitele společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm Oldřicha Havelky pro Českou televizi následně vyplynulo, že obviněnou je právě tato firma. Havelka ČT řekl, že firma podá proti trestnímu stíhání stížnost.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.