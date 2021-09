Havlíček: EK by měla zvážit, zda je potřeba emisní norma Euro 7 pro auta

Vyplývá to z dopisu, který ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček poslal čtyřem eurokomisařům. Podle něj chce Česká republika zabránit tomu, aby se snížila konkurenceschopnost automobilového průmyslu.

"Česká republika respektuje cíle Zelené dohody, ale máme zásadní problém se způsobem jejích naplňování, kdy se nebere v úvahu rozdílná průmyslová a energetická infrastruktura jednotlivých zemí unie. Budeme důsledně požadovat takový plán, který nepoškodí konkurenceschopnost automobilového průmyslu, protože ten patří mezi pilíře české ekonomiky," uvedl Havlíček. Dopis adresoval místopředsedovi EK Fransi Timmermansovi a komisaři pro vnitřní trh Thierry Bretonovi. List dal na vědomí také eurokomisaři pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijusovi Sinkevičiusovi a komisařce EK pro dopravu Adině Vălean.

Případný nový návrh standardu Euro 7/VII musí podle ministra být technicky proveditelný a nákladově přiměřený. V opačném případě by jediným výsledkem vzhledem k vyřazení několika typů motorů bylo vážné omezení výběru nových vozidel a jejich výrazné zdražení. Evropský vozový park tak bude ještě více stárnout, protože zákazníci si budou držet svá starší auta. To by vedlo k přesně opačným výsledkům, než jaké Evropská komise původně zamýšlela.

"Spolu s navrhovanými parametry testování emisí v reálném provozu se zdá, že návrh Euro 7/VII bude téměř nemožné realizovat. Dále je podle nás sporné, zda by se měl rozšiřovat rozsah emisních norem zahrnutím dalších znečišťujících látek v situaci, kdy zatím nejsou k dispozici vhodná měřicí zařízení a metody," dodala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Návrh normy Euro 7/VII je problematický rovněž v kombinaci s dříve vydaným návrhem novely nařízení EU ohledně snížení emisí CO2 u vozidel. V praxi může předloha ještě uspíšit zákaz výroby vozidel se spalovacími motory. Proto ČR ještě před vydáním návrhu apeluje na to, aby norma jednoznačně vzala v úvahu potřeby domácího automobilového průmyslu. Tuzemské automobilky se proti nové normě ohradily již dříve. Podle nich povede k faktickému konci velké části aut se spalovacím motorem a poklesu zájmu o nové vozy.