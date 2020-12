Invazivní novela či zákaz jednorázových platů. Brabec představil priority pro rok 2021

"Největšími prioritami je rozjezd Modernizačního fondu, který by měl přispět k zásadní dekarbonizaci české energetiky, dále dokončení starého a rozjezd nového Operačního programu životní prostředí 2021- 2027 a Fondu spravedlivé transformace," uvedl Brabec. Do Modernizačního fondu půjde do roku 2030 z prodeje emisních povolenek, v závislosti na jejich ceně, 120 až 150 miliard korun. MŽP spustilo fond, zatím formou předregistračních výzev, na sklonku listopadu. První ostré výzvy by měly být vypsány v prvním čtvrtletí 2021.

Podle Brabce je také zásadní přijetí invazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Cílem novely, kterou počátkem roku schválila vláda, je tvorba rámce pro opatření potřebná k prevenci zavlečení invazních druhů rostlin a živočichů a regulaci těch, které se už v Česku rozšířily. Stát novelu připravoval několik let.

Jako další důležitý úkol pak Babec uvedl schválení nového zákona o zákazu některých jednorázových plastů, který je transpozicí evropské směrnice. "Na spuštění v roce 2021 připravujeme i nový program kotlíkových dotací," doplnil.

Na dotaz ohledně protierozní vyhlášky Brabec řekl, že očekává její vydání počátkem příštího roku. "A bude účinná od 1. července 2021, tak jak jsme s ministrem (zemědělství Miroslavem) Tomanem (ČSSD) slíbili," poznamenal ministr. V posledních měsících se podle jeho slov vedly odborné meziresortní debaty nad maximálním povoleným množstvím eroze půdy. "Pokud se dostanou zemědělci nad tento limit, budou postižitelní, a došlo už také k zásadní dohodě mezi MŽP, ministerstvem zemědělství a zemědělskými nevládními organizacemi," dodal Brabec.

Protierozní vyhláška je připravena už od roku 2017, přijetí je klíčové pro zlepšení hospodaření na zemědělské půdě a její schopnosti zadržovat vodu. Na rychlé vydání vyhlášky letos na jaře například apelovali senátoři, prodlevu kritizují také ekologové. Brabec už dříve uvedl, že vyhláška bude vycházet z monitoringu eroze a trestat ty, kteří se k půdě nechovají dobře.