Jaké škody napáchaly jarní mrazy? Nejhůř jsou na tom jabloně, některým firmám hrozí krach

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Celkové ztráty na tržbách ovocnářů, které způsobily letošní jary mrazy, dosahují až 158 milionů korun. Odhaduje to ministerstvo zemědělství (MZe) s Ovocnářskou unií ČR. Nejvíce mrazy postihly jabloně, produkce klesla ale i u višní, rybízů, broskví, třešní a jahod. Z rozpočtu MZe by pěstitelé ovoce mohli dostat kompenzace 50 milionů korun. Vyplývá to materiálu Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019. V pondělí ho projedná vláda.