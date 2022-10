Jméno nového ředitele Lesů ČR by mělo být známo v půlce listopadu

"V první polovině října dělala agentura s uchazeči manažerské a psychologické pohovory a testy. Ve druhé polovině října budou uchazeči prezentovat svůj pohled na to, jak by chtěli podnik řídit. Do konce října se bude vyhodnocovat koncepce uchazečů a pak bychom do poloviny listopadu mohli znát jméno nového ředitele," popsal průběh řízení Nekula. Zda je mezi šesti uchazeči i Jiří Groda, který je v současnosti pověřený řízením podniku, komentovat nechtěl. Stejně tak nechtěl komentovat žádná další jména.

Groda řídí podnik už od loňského prosince, kdy Marian Jurečka (KDU-ČSL), řídící krátce resort před Nekulou, odvolal dosavadního generálního ředitele Jiřího Vojáčka. Jedno výběrové řízení na nového ředitele už se konalo, ale Nekula letos na konci února oznámil, že nikoho z doporučených kandidátů nevybral. "Je pro mě velmi důležité, aby uchazeči měli znalosti a vizi nutnou pro obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, zadržování vody v lesích a celkové posílení ekosystémových funkcí lesa," uvedl Nekula.

Podnik v letošním prvním pololetí meziročně zmnohonásobil hrubý zisk na 4,73 miliardy korun z loňských 677 milionů korun. V růstu zisku se především odrazily vyšší ceny dřeva a větší prodej dřeva ve vlastní režii podniku. Tržby vzrostly o 56 procent na 9,4 miliardy korun z 6,1 miliardy korun před rokem.