Kde budou nové přehrady? Ministerstvo zatím odsouhlasilo deset z 31 lokalit

Ministerstva o lokalitách jednala ve středu. Dohodla se, že resort životního prostředí se ke všem místům na seznamu vyjádří do konce června. "Odsouhlasili jsme si vzájemně deset lokalit, kde ochrana přírody nepředstavuje zásadní problém, a je tak možné podrobit tato místa dalšímu průzkumu ohledně případné výstavby nádrží. O dalších místech budeme nadále jednat," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Ministerstvo životního prostředí souhlasí s lokalitami Kačenka, Zaječí, Brodce, Chotěbudice, Skřiváň, Rybník, Vosovec, Stěbořice, Nabdín a Stříbrný potok.

U některých navržených míst by podle Brabce vybudování přehrad či vodních nádrží v navržené podobě vedlo k nevratným škodám. Proto se ministr chystá některá z nich navštívit a přímo jednat se zástupci obcí, ochranáři i vodohospodářskými odborníky. "Takovou lokalitou je třeba Holštejn u Moravského krasu, kde by vybudování přehradní nádrže zničilo zcela unikátní krasové jeskyně," doplnil ministr.

S možnou výstavbou přehrady nesouhlasí ani vedení Holštejna na Blanensku. Na vodním toku Chumava v Neumětelech na Berounsku se podle ochránců přírody také vyskytují vzácní živočichové. Podle starosty Luďka Kuniaka (ČSSD) sice obec s případnou výstavbou vodní nádrže problém nemá, je ale otázkou, zda se projekt může uskutečnit. Městys Pecka na Jičínsku pak nesouhlasí se záměrem zařadit pro budoucí stavbu přehrady lokalitu Bělá u Pecky.

Většina nádrží by byla podle ministerstva zemědělství vodárenských, je tedy pravděpodobné, že by měly v případě stavby kolem sebe ochranná pásma vodních zdrojů. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) dříve upozornil na to, že i pokud se seznam lokalit rozšíří, trvá v nejlepším případě pět až sedm let, než se dodělají průzkumy a dopadové studie. Příprava a výstavba trvá mezi 15 a 20 lety.

Ministerstvo zemědělství loni původně předložilo návrh na rozšíření lokalit o 49, na podzim se snížil jejich počet o dvě, vypadly Vilémov na Jizeře a Stodůlky na Křemelné. Na hájených územích se nesmějí mimo jiné stavět dopravní koridory nebo průmyslová a energetická zařízení, která by mohla narušit geologické poměry daného místa. Návrh se podle Tomana projednával s krajskými úřady a se 123 obcemi, jejichž katastrální území by bylo hájením dotčeno.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku a Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji.