Kdo zamořil Bečvu? Další rozbory potvrdily nadlimitní výskyt niklu v řece

Vzorky odebírali zástupci města, inspektoři ČIŽP a hasiči poblíž mostu do místní části Juřinka v místě výpusti vedoucí z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm. "Dnes jsme obdrželi výsledky námi odebraných vzorků, které taktéž prokázaly zvýšenou koncentraci niklu. O této skutečnosti jsme zároveň informovali Českou inspekci životního prostředí," uvedl vedoucí odboru životního prostředí valašskomeziříčské radnice Petr Křístek.

Nikl není podle ČIŽP pro člověka významně toxický, patří ale mezi potenciální karcinogeny a je rozšířeným kožním alergenem. Opakovaný kontakt nebo i požití může vyvolat přecitlivělost a alergické reakce. Toxicita je pro některé vodní organismy poměrně vysoká a z tohoto důvodu je jeho přípustná koncentrace v povrchových vodách limitována přísněji než v pitné vodě.

Znečištění uniklo do řeky ze stejné výpusti, kterou se podle dřívějšího vyjádření policie dostaly v září do Bečvy kyanidy. Zářijovou otravu řeky kyanidem kriminalisté stále vyšetřují, čekají na výsledky znaleckých posudků. "Lhůta na jejich vypracování odpovídá množství zkoumaného materiálu a končí 20. prosince. Ke zkoumání jsme odeslali více než 100 vzorků. Bez výsledků všech rozborů nemůžeme potvrzovat ani vyvracet žádné závěry," uvedla koncem října policie.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nedlouho po havárii vyjádřil víru, že zdroj znečištění bude znám během hodin. Nedávno orgány činné v trestním řízení vyzval k urychlenému vyšetření věci. Podle policie ale nemohou žádná veřejná vyjádření ani výzvy trestní řízení dozorované státním zástupcem urychlit.

Kyanid unikl do Bečvy 20. září. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny organismy vázané na vodu zhruba na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Jako kompenzaci budou moci rybáři starající se o vodní život v Bečvě získat v následujících deseti letech 7,5 milionu korun. V pondělí to vzala na vědomí vláda. Peníze bude možné čerpat od příštího roku z dotačního programu pro podporu mimoprodukčních funkcí rybářských revírů.