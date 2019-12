Krach klimatické konference: Poslední šance na záchranu planety bude v roce 2020

Konference COP25 skončila bez shody o základních problémech, přestože se jednání neplánovaně protáhlo téměř o dva dny.

Podle Jana Freidingera z Greenpeace ČR konference skončila fiaskem. "Především 'uhlíkově intenzivní státy a jejich lídři stále preferují zájmy fosilního průmyslu před ochranou planety zajištěním důstojných podmínek pro život příštím generacím. O to důležitější bude debata příští rok ve Skotsku, podle mne poslední šance, kterou celý svět má, aby se nejen dohodl jak na obchodování s emisemi, tak i na dalším omezení vypouštění skleníkových plynů tak, jak (země) slíbily v Paříži," uvedl.

Edvard Sequens, energetický konzultant ze sdružení Calla, poznamenal, že se od konference v Madridu nečekaly průlomové dohody. "Přesto není vůbec dobrým znamením pro budoucnost všech plytkost jejích závěrů. Před vládami jednotlivých zemí včetně české tak stojí nesnadný úkol, jak dohody výrazně posunout před jednáním v Glasgow. Mimo to pak v Česku musíme začít pracovat na naplnění evropského závazku klimatické neutrality," napsal. Na záměru dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 se v týdnu dohodly členské státy Evropské unie.

Účastníci konference schválili "krotké" prohlášení, v němž podle agentury Reuters obecně vyzvali státy k vyšším ambicím při omezování emisí skleníkových plynů a k pomoci chudým zemím strádajícím v důsledku klimatických změn. Do čela odporu proti zesílení závazků při ochraně životního prostředí se postavily Spojené státy, Čína, Brazílie, Austrálie a Saúdská Arábie, uvádí Reuters. Brazílie a Austrálie v debatě o povolenkách hájily podle agentur svá stanoviska nejaktivněji.

Jedním ze schválených dokumentů je výzva nazvaná Chilská a madridská výzva k činům. Požaduje, aby státy zpřísnily své závazky pro objem emisí skleníkových plynů tak, aby byly naplněny cíle pařížské klimatické konference z roku 2015. Do konce století by se podle nich teplota na Zemi neměla zvýšit o víc než 1,5 stupně Celsia. Při zachování dosavadního trendu by se totiž teplota mohla zvýšit o tři až čtyř stupně.