KRNAP má nově vymezené zóny. Co se mění pro návštěvníky Krkonoš?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v závěru minulého týdne podepsal vyhlášku o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku (KRNAP). Nové vymezení člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody namísto tří. ČTK to dnes sdělili zástupci Správy KRNAP. KRNAP je posledním národním parkem, který na vydání vyhlášky čekal. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let.