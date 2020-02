Kůrovcová kalamita by mohla skončit za tři až pět let

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by kůrovcová kalamita mohla skončit za tři až pět let. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) k tomu dodal, že záleží i na množství srážek. Ministři to řekli novinářům po dnešní schůzi poradního týmu prezidenta Miloše Zemana.