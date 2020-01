Kůrovec dál likviduje české lesy. Kalamita potrvá i letos, obává se Toman

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V letošním roce se nedá očekávat zásadní obrat v kůrovcové kalamitě k lepšímu. ČTK to v rozhovoru řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Stát se bude snažit šíření zpomalit, v některých lokalitách by se šíření za příznivých meteorologických podmínek mohlo zastavit. Loni se do konce října ve státních lesích vytěžilo zhruba 9,6 milionu metrů krychlových kůrovcového dříví, což byl meziroční nárůst o dvě třetiny.