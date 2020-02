MŽP chce vyhlásit pět nových zvláště chráněných území

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo životního prostředí chce vyhlásit tři nové národní přírodní rezervace a dvě národní přírodní památky. Vyhlášky, které teritoria zařazují do kategorií zvláště chráněných území, resort poslal do připomínkového řízení. Národními přírodními rezervacemi by se měly stát lokality Nebesa v Karlovarském, Čtvrtě ve Středočeském a Děvín v Jihomoravském kraji. Národními přírodními památkami pak území Bystřina - Lužní potok v Karlovarském a Mladá ve Středočeském kraji.