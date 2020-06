MŽP navyšuje dotace, mezi ekocentra rozdělí 15 milionů korun

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana mohou ekocentra nově na jeden projekt získat až čtvrt milionu korun. Dosud bylo maximum 200.000 korun.

"Současně jsme organizátorům prodloužili lhůtu pro podání žádostí a také dobu realizace. S ohledem na nepředvídatelnou epidemiologickou situaci mají příjemci dotací na celkovou realizaci projektů čas až do poloviny roku 2022," doplnil.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že 15 milionů zaplatí zhruba stovku nových, většinou celoročních, programů enviromentálního vzdělávání. "Důraz přitom klademe na využití tvořivých, zážitkových a interaktivních metod a úzký kontakt s přírodou," dodal ministr. Podle MŽP je v Česku 180 ekocenter, které si o tuto dotaci mohou požádat.

Dotace cílí výhradně na ekologické programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Podpoří krátkodobé i pobytové akce.

Příjem žádostí potrvá od 1. července do 30. října 2020, nebo do vyčerpání peněz. V předchozích dvou výzvách z let 2016 a 2018 resort podpořil 122 žádostí celkovou částkou 21 milionů korun.