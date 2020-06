Na Ropáka roku je 12 nominací, Babiš může vyhrát Zelenou perlu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do ankety o antiekologický čin Ropák roku se letos sešlo 12 nominací, je mezi nimi například ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) či generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. V anketě o antiekologický výrok Zelená perla postoupilo ze 44 výroků do finále 18, z toho čtyři z úst předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). V tiskové zprávě to dnes uvedl předseda sdružení Dětí Země Miroslav Patrik. Sdružení ankety pořádá. Vítězové budou známi v pátek.