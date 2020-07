Dnešní sucho je jiné, konstatuje klimatolog. Mohou za to i lidé

"Zatím můžeme být optimističtí, ale co se stane na podzim lze jen těžko předpovídat. Letos je situace rozhodně lepší, než byla v předchozích pěti letech,“ konstatoval klimatolog Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Pavel Zahradníček v interview pro Český rozhlas Plus.

Před rokem 2015, který je jakýmsi pomyslným mezníkem, kdy ve střední Evropě nastoupila suchá epizoda, byl zaznamenán nárůst srážek o objemu nad 12 milimetrů. Od té doby jsme se na našem území museli potýkat s nedostatkem deště, jakož i intenzivních bouřek, což mělo za následek stále větší sucho. Zmizely navíc i zahradní deště, během nichž docházelo ke srážkám i několik dní v kuse.

"Jak se nám mění klima a zvyšuje teplota, tak extremita počasí narůstá. Bohužel se nám rozevírají nůžky mezi oběma extrémy a musíme se na to připravit," nastínil klimatolog problémy, které způsobují sucha a v jejich důsledku bleskové a silné bouřky mající za následek povodně.

Lze bojovat s nedostatkem vody?

"Většina území republiky má o 5 až 40 milimetrů více vody, než je běžné. Doplnily se nám díky srážkám i podzemní vody,“ konstatoval Zahradníček.

"Díky tomu, že se otepluje, tak za současné sucho může z 50 procent vzduch a z 50 procent nedostatek srážek. V posledních pěti letech jsme zažili oba extrémy, tak se nemůžeme divit, že to krajina není schopna vyřešit," podotkl.

Se suchem se nicméně dá bojovat. Zpočátku by bylo zapotřebí zachytávat vodu v krajně, tak aby byla absorbována do hlubších vrstev. V následující fázi je pak zapotřebí lepší zacházení s dešťovou vodou, kterou by bylo dobré používat například k zavlažování.

Jsme skutečně svědky klimatické změny?

Podle historiků se v současné době opakuje scénář ze 30. let 16. století. "Sucho dříve způsobovaly přirozené faktory, jako je třeba změna sluneční aktivity. V současnosti víme, že tyhle faktory jsou neutrální. Je pravda, že sucho bylo i v minulosti, ale momentálně je četnější a intenzivnější,“ upozornil klimatolog.

"Sice nám v zimě prší, ale ne ve sněhových srážkách. V letošním roce bylo v nížinách oproti normálu pouze 10 procent sněhu a na horách jen 60 procent. Pozorujeme také, že klesají srážky během jara a výrazně roste teplota," nastínil změnu charakteru hydrologického roku.