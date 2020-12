Otravu Bečvy přežila část ryb. Populace se obnoví, tvrdí biologové

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zářijovou otravu řeky Bečvy přežila podle odborníků část ryb od většiny druhů a do jejích vod by se díky tomu měl postupně vrátit život. Vyplývá to z dnes zveřejněného listopadového průzkumu biodiverzity řeky Bečvy po havárii, na které se podíleli odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Českého rybářského svazu a Povodí Moravy.