Polní cesty zadrží vodu, v Podyjí by jich mohlo vzniknout až 30

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V ochranné zóně u Národního parku Podyjí je vytipováno až 30 míst, kde by mohly vzniknout polní cesty, které by mimo jiné pomohly zadržet vodu v krajině. Jde celkem o desítky kilometrů. Prosadit se ale bohužel zatím podaří jen málokterá, řekl ČTK Robert Stejskal ze správy národního parku. Polní cesty jsou podle Stejskala prvkem, který vnáší pestrost do polní krajiny, kdy cesta například může rozdělit velký polní lán na dvě části.