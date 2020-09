Případ masivního úhynu ryb v Bečvě řeší policie. Podezření na firmu Agrofertu se nepotvrdilo

"V tuto chvíli jsme případ předali kriminální policii, která to šetří. Jakékoliv další informace z naší strany by mohly zmařit vyšetřování. Určitě nechceme, abychom kvůli přílišné informovanosti nedošli do cíle," řekla ČTK mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Podotkla, že cílem vyšetřování je usvědčit původce havárie. Práce inspektorů nekončí, celý týden odebírali vzorky. "Hlavní tíhu nyní nesou kriminální policisté ze Vsetína, kteří případ nyní šetří," doplnila Nastoupilová.

Podle krajské policejní mluvčí Lenky Javorkové vyšetřování pokračuje. "Nebudeme v tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu vyšetřování podrobnější informace sdělovat. Nechme naše kolegy pracovat, až bude ve věci nějaký posun, informace zveřejníme," řekla ČTK Javorková.

Pozornost směřují vyšetřovatelé k Valašskému Meziříčí, první následky ekologické havárie byly totiž zaznamenány u Choryně a Lhotky nad Bečvou, vzdálené od města zhruba šest kilometrů. Valašskomeziříčská chemička DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, hned v pondělí popřela, že by znečištění šlo od ní. V úterý ji v tiskové zprávě vyloučila jako možného původce havárie i ČIŽP. Výsledky rozborů vody, podle kterých ryby otrávil kyanid, byly oznámeny ve čtvrtek.

Znečištění zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy po Přerov. Rybáři z vod do kafilerií pořád odvážejí otrávené ryby. "Sběr i nadále pokračuje, ale hatí to bohužel nyní déšť. Na některých místech toku máme kvůli mrtvým rybám záchytné sítě, ale kvůli možnému zvednutí hladiny jsme je museli odstranit," řekl ČTK předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. "Nemám ještě informaci o tom, že by byl znám viník," doplnil.

Kontaminace se v Bečvě objevila v neděli, postupně od Vsetínska postupovala od Hustopečí nad Bečvou, Teplic nad Bečvou, Hranic, Lipníku nad Bečvou až do Přerova a dál. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad. Kontaminační mrak zanechal spoušť v podobě mrtvé řeky. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence ČIŽP zhruba jednou za deset let.