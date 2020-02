Ptačí chřipka v ČR potvrzena. Začne masové vybíjení drůbeže

Podle starostky Slepotic Jany Bořkové už obec připravuje podmínky pro veterináře, hasiče a vojáky, kteří by tam zasahovali, pokud se nemoc potvrdí. "Dáme k dispozici celý kulturní dům, mělo by tu být vojsko a hasiči, už jsme tam zatopili. Je tam sál pro 350 lidí a ještě nějaké prostory nahoře v zasedací místnosti. Údajně by mělo přijet 30 až 50 lidí," řekla ČTK Bořková.

V ČR je letos druhé ohnisko ptačí chřipky, v komerčním velkochovu na Pardubicku musí vybít přes 100 tisíc kusů drůbeže. https://t.co/wMAZnEWjTV — Zemědělství ČR (@MZeCr) February 17, 2020

Chovatel oznámil úhyn drůbeže vyšší než tři procenta. Hynout začali krocani v halách ve Slepoticích, kde má firma také zázemí. Dalších 120.000 kusů drůbeže firma chová ve velkochovu v Moravanech.

Ve Slepoticích má mnoho lidí domácí chovy drůbeže, které by zřejmě bylo nutné při potvrzení nákazy vybít. "Jsou tady kachny, labutě na rybníku. Jeden pán, který tu ani nebydlí, má u chalupy 60 kachen pižmových. Pro lidi to bude těžké, pro ně je to srdeční záležitost," dodala Bořková.

Mezi standardní opatření při ptačí chřipce patří vymezení tříkilometrového ochranného pásma kolem ohniska a pásma dozoru o poloměru deseti kilometrů, v nich bývají vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

Při výskytu ptačí chřipky v roce 2007 přišli velkochovatelé na Orlickoústecku o více než 171.000 kusů drůbeže, dalších přibližně 1900 kusů tehdy veterináři vybili v malochovech v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a Choceň. Stát tehdy vyplatil jako náhradu 50 milionů korun. Virus se pak objevil v Pardubickém kraji opět v roce 2017. Jedno ohnisko bylo na Orlickoústecku v Koldíně a druhé u Nasavrk na Chrudimsku. Veterináři tehdy museli vybít jen několik desítek kusů drůbeže z malochovů.