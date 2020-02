Ptačí chřipka: Zasažená farma na Pardubicku sepisuje škody, přijde o 140 tisíc kusů drůbeže

Podnik musí kvůli nákaze zlikvidovat téměř 140.000 kusů drůbeže. Kdyby společnost drůbež prodala, utrží za ni deset milionů korun. Další škody podniku vzniknou odstávkou a likvidací chovu. Něco mu uhradí pojišťovna a něco ministerstvo zemědělství.

"Řešili jsme to s ministrem. Do konce příštího měsíce podáme soupis nákladů na ministerstvo zemědělství, už ho připravujeme," řekl Barták.

Poslední dekontaminace osob, poslední nákladní automobil s kadáverem odjíždí z velkochovu Moras ve Slepoticích, kde byl na počátku týdne potvrzen virus ptačí chřipky. Náročná práce hasičů by měla dnes skončit. pic.twitter.com/A5c3qsmtfA — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) February 20, 2020

Sanace začala v pondělí, dnes hasiči pracují v poslední z pěti hal. Od dokončení dezinfekce hal potrvá 21 dní karanténa. Podnik pak může znovu navézt do hal drůbež. Možná to ale potrvá déle. "Protože jsme vypadali z režimu dodávek porážek u svých odběratelů, musíme se do něj znovu dostat. Naskladňovat tak můžeme třeba až za 28 dní," řekl Barták.

Likvidaci chovu provádějí hasiči. Zaměstnanci farmy jim pomáhají. Hasičský sbor odvádí podle Bartáka profesionální práci. "Opravdu to frčelo, hodnotím kladně, jak se likvidace řeší," řekl Barták.

Vedení podniku stále neví, jak se virus ptačí chřipky do haly s krůtami dostal. Chov ve Slepoticích je zabezpečený a hlídaný, Barták neví, co dál zlepšovat. "Nejsem si vědom, jak se tam ten virus dostal. Haly jsou uzavřené. Chodí do nich dva ošetřovatelé, kteří se před vstupem čistí, podestýlka, sláma, krmivo je uzavřené," řekl.

Virus není nebezpečný pro lidi, běžně se ale vyskytuje u volně žijících ptáků. Přenáší se hlavně trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků.

Ptačí chřipku testy potvrdily u méně početného chovu krůt. V ohnisku ve Slepoticích byli i brojleři. Veterináři proto přikázali usmrtit všechnu drůbež. Ptáci se usmrcují oxidem uhličitým.

Po vyklizení zvířat z hal je nutné vyvézt podestýlku a ošetřit ji na hnojišti. Prostory se poté dvakrát v rozmezí sedmi dnů dezinfikují, řekl Radek Axmann z Krajské veterinární správy. V tříkilometrovém ochranném pásmu, které stanovili veterináři, se dokončuje seznam drůbeže v domácích chovech. Podle Axmanna v nich dosud žádná další nákaza nebyla zjištěna.