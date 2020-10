Rozbor vody z Bečvy potvrdil nadlimitní výskyt niklu, ten může být karcinogenní

Podle Stržínka se znečištění do Bečvy dostalo z vyústění kanálu vedoucího z areálu rožnovské Tesly, tedy stejného, jakým podle zjištění policie před několika týdny do řeky unikl kyanid. "Jsem si plně vědom, že zatím nemáme křížovou kontrolu, tedy výsledky námi odebraných vzorků. Ale vzhledem k tomu, že jsme veřejnost upozornili na nebezpečí, které by mohlo hrozit, považuji za nutné už nyní všechny uklidnit zprávou, že v řece není jedovatá látka. Jakmile budeme mít výsledky rozborů dalších vzorků, budeme veřejnost informovat," řekl Stržínek.

Nikl není podle ČIŽP pro člověka významně toxický, patří ale mezi potenciální karcinogeny a je rozšířeným kožním alergenem. Opakovaný kontakt nebo i požití může vyvolat přecitlivělost a alergické reakce. Toxicita je pro některé vodní organismy poměrně vysoká a z tohoto důvodu je jeho přípustná koncentrace v povrchových vodách limitována přísněji než v pitné vodě.

Kromě inspektorů ČIŽP odebírali u výpusti vzorky vody také zaměstnanci Vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí a hasiči. Inspekce předala vzorky k rozborům laboratoři Povodí Moravy v Brně, pro Vodoprávní úřad Valašské Meziříčí je testují v laboratoři Vodovody a kanalizace Vsetín, hasiči je předali chemické laboratoři ve Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku.

Podle ředitele ČIŽP Erika Geusse nyní inspekce pokračuje ve vyšetřování příčiny a zdroje kontaminace, ve spolupráci s vodoprávním úřadem monitoruje řeku a vzájemně si vyměňuje informace s ostatními složkami. "Dosud nebyly potvrzeny žádné úhyny ryb. Na základě kompletních a křížových výsledků rozborů určíme další postup inspekce. Kompletní analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření, které inspekce následně povede," uvedl Geuss.

Úterní kontaminace řeky Bečvy je zcela v gesci ČIŽP, uvedla dnes odpoledne na twitteru policie, která v této věci vůbec nezahájila úkony trestního řízení. Zářijovou otravu řeky kyanidem kriminalisté stále vyšetřují, čekají na výsledky znaleckých posudků. "Lhůta na jejich vypracování odpovídá množství zkoumaného materiálu a končí 20. prosince. Ke zkoumání jsme odeslali více než 100 vzorků. Bez výsledků všech rozborů nemůžeme potvrzovat ani vyvracet žádné závěry," uvedla policie.

3/3 Druhý případ znečištění Bečvy je zcela v gesci České inspekce životního prostředí. @PolicieCZ v této věci vůbec nezahájila úkony trestního řízení. Přijali jsme pouze oznámení o výskytu pěny ve vodě a po prověření informací na místě, si věc převzala ČIŽP a dále se jí zabývá. — Policie ČR (@PolicieCZ) October 30, 2020

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nedlouho po havárii vyjádřil víru, že zdroj znečištění bude znám během hodin. Nedávno orgány činné v trestním řízení vyzval k urychlenému vyšetření věci. "Ve věci je vedeno trestní řízení dozorované státním zástupcem a žádná veřejná vyjádření ani výzvy nemohou tento proces urychlit," zareagovala dnes policie.

Kyanid unikl do Bečvy 20. září. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.