U Jílkové bylo veselo! Hraboši rozhádali publikum a moderátorka nevěděla, kudy kam

Moderátorka Jílková se zeptala Slováčka, proč považuje jed za jediné možné řešení, a zda si uvědomuje, že je v sázce ochrana jiných zvířat. "Na řadě míst se to nemůže použít právě kvůli křečkovi polnímu", dovysvětlila Jílková. Náměstek Mana řekl, že před plošnou aplikací jedu Stutox nevaruje jenom enviroresort, nýbrž i odborná veřejnost. "Je potvrzené, že pokud budou otráveni hraboši aplikací na povrchu, tak je obrovské riziko, téměř jistota, že predátoři, kteří konzumují hraboše, budou hynout také," poznamenal Mana.

Prezident Jandejsek varoval před velkým množstvím děr na polích a před neúčinností jedu Donor. To rozporoval Růžička, který celou akci okolo hrabošů považuje za úsilí přiživit se na dotacích. Jandejsek si stál za svým, načež následoval pokřik z publika. "Vy jste na jižní Moravě nikdy nebyl!," obořil se muž z publika na Růžičku. Další vyzval k ignorování Manových názorů a argumentoval okousanou bramborou. Man na to řekl, že růst hraboší populace je jenom dočasný.

Posléze se Man a předseda Pýcha začali ohánět statistikami a ilustrativními mapami, jakož i aplikovatelností Donoru. Mluvilo se také o hluboké orbě, která by vyhnala hraboše ven, kde by je následně sežrali predátoři. "Tady se nemluví o zemědělství, ale o chemickém průmyslu," postěžoval si Růžička. "Vůbec nemáte šajnu. Neblbněte lidi. V Česku se chemie používá méně ve srovnání se zahraničím," reagoval na něj Jandejsek.

Přiláká hluboká orba čápy a jiné dravce? Musíme se připravit na klimatickou změnu

Zemědělec a lesník Daniel Pipek řekl, že hluboká orba je efektivní, protože okamžitě přiláká čápy a jiné dravce. Stěžoval si na agresi svých názorových oponentů na jejich dřívější nečinnost a neschopnost reagovat na klimatické změny a s nimi souvisejícím nárůstem počtu hrabošů. Z protistrany mu bylo řečeno, že byly vysázeny sady, které měly přilákat predátory. Bohužel byly poničeny. Ředitel Vermouzek to rozporoval. "Biologická obrana nezabrání gradaci, ale zmírní tu píď toho množství," podotkl Vermouzek.

Diskuze se začala vyhrocovat. Růžička stále mluvil o snahách přisát se na dotace. Pýcha hájil zájmy zemědělců, v jejichž možnostech není vytvářet prostředí pro dravce a predátory. "Nemůžeme si jednou za pět let, když přijde gradace, vytrávit, co máme!," varoval Vermouzek. Paní z publika oponovala, že nebyla prokázána souvislost mezi úhynem zvěře a aplikací jedu. Vermouzek jí ukazoval fotografie, která její slova rozporovala. A Man potvrdil, že ministerstvo životního prostředí potvrdilo otravu divoké zvěře Stutoxem. "Všechny argumenty směřují pouze k jednomu. Používejme chemii," postěžoval si Man.

Nekriminalizujte zemědělce! Jsou zoufalí!

"Nemáte mikrofon. Neslyší vás televizní diváci," začala Jílková umravňovat ječící publikum. Nakonec však svůj boj vzdala a dala nejhlasitějšímu pánovi prostor. "Vadí mi, že jsou kriminalizovaní zemědělci, kteří to často dělají ze zoufalství, protože žádná jiná varianta neexistuje," zlobil se dotyčný diskutující. Diskutovalo se i o riziku přenosu různých infekčních chorob na člověka. Man oponoval, že jsou vyvíjeny tlaky na rozsáhlou aplikaci jedu Stutox, a že to má potvrzené. Jandejsek to rozporoval.

Debata se začala stávat čím dál víc nepřehlednou. Ani jedna strana nenechala druhou domluvit. Jílková měla, co dělat. Zase se mluvilo o úhynu zvířat, včetně chráněného křečka polního. "A dost! Nebudete tady mluvit několik lidí najednou! Buďme organizovaní jak ti hraboši," Jílková začala ztrácet trpělivost. Občan Komínek, který se dostal ke slovu, poznamenal, že nikde v ČR neviděl hlubokou orbu. Jiný pán poznamenal, že akademická obec podporuje plošnou aplikaci Stutoxu coby účinnějšího než Donor. "Nedělejme z toho politikum. Copak někdo někoho chce otrávit," dodal.

Diskuze se pomalu chýlila ke konci a Jílková se snažila ještě dát prostor dalším lidem z publika. Pán, který se dostal ke slovu, poznamenal, že růst populace hrabošů vždycky dosáhne určitého bodu, po němž pak začne zase přirozeně klesat. Proces trvá v průměru tři roky. V závěru byla ještě zdůrazněná nutnost ochrany dalších druhů. Jílková oznámila konec a téma příštího týdne, jímž budou důchody.