Je Brabec pod tlakem agrobaronů? U Jílkové se řešilo sucho a moderátorka dostala kytici

O ožehavém tématu se diskutovalo ve čtvrtečním pořadu Máte slovo Michaely Jílkové a mezi hlavními hosty vystoupili Richard Brabec, ministr životního prostředí (ANO), Jan Farský, předseda poslaneckého klubu STAN, Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, Jiří Malík, předseda spolku Živá voda a známý ekolog, Bohumír Jánský, hydrolog, geograf a objevitel pramenů Amazonky a František Beránek, občan z Kopanin - Doubravy u Aše, jemuž vysychá studna.

"Máte nějaký důkaz, že vláda, jak Vy tvrdíte, bojuje se suchem hlavně pusou?," zahájila moderátorka Jílková diskuzi dotazem na poslance Farského. Bylo jí odpovězeno, že česká půda se v poslední době potýká především s erozí, která způsobuje miliardové škody. Zamezit by jí mohlo přijetí protierozní vyhlášky, která je ale už od roku 2007 zaparkovaná na Ministerstvu životního prostředí.

Ministr Brabec ale oponoval, že vyhláška nic neřeší, nýbrž je pouze jakýmsi prováděcím předpisem zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Platit ale začne platit od prvního ledna příštího roku. Pomalost připsal lobbingu zemědělců a agrárních komor, kteří jsou dost konzervativní, a mají problém snižovat půdní bloky. "Jestli nám opozice, která z principu musí kritizovat vládu, vyčítá, že nemá protierozní vyhlášku, pak nemá dostatek argumentů," dopověděl.

"Za tři roky jsme přišli o 30 miliard korun a 60 milionů tun půdy," oponoval Farský. Podle něj je chybou, že Brabcův resort nic nevyjednal s Agrární komorou ČR. Navíc většina zemědělců je zodpovědná. Problematičtí jsou pouze takzvaní agrobaroni, které irituje, že by se museli přizpůsobit novým podmínkám, včetně jiného způsobu orání a střídání plodin. Oni by sice přišli o milionové zisky, ale Česku to z dlouhodobého hlediska finančně ulevilo.

Podléhá Brabec ministru zemědělství?

Následovala výměna názorů mezi Brabcem a Farským, kdo je vlastně více či méně zodpovědný. "Opozice říká, že Vy, ač údajně bojujete za dostatek vody, podléháte ministru zemědělství," vložila se do toho moderátorka. "Oni musejí být slyšet. Vždyť celá řada lidí z jejich strany byla před minulými lety u vlády a proti suchu neudělali vůbec nic. Zato my jsme za šest let uskutečnili 18 tisíc projektů," bránil se Brabec. Připustil ale střet zájmů mezi enviroresortem a agroresortem.

Následovaly dohady o komisi "Voda sucho", v němž mimo jiné figuruje i předseda lidovců Marián Jurečka. Podle Farského se navzdory slibům nic neudělalo. Brabec ale pořád mluvil o několika projektech, včetně výstavby několika tůní, remízků, rybníků, mokřadů a podpory zachycování dešťové vody. Malík z projektu Živá voda sice veškerá opatření označil za chválihodná, ale pomalá. Je důležité mít nějaký systematický plán na zadržování vody. V čem přesně by spočíval, přesně nevysvětlil, ač se jej k tomu Jílková snažila dotlačit.

Ředitel Kubala na to argumentoval, že Malíkovy myšlenky jsou jistě chvályhodné, ale bohužel idealistické. Ukázal posléze fotografii řeky Stropnice, která byla napřímená jako kompenzační opatření z důvodu vybudování jaderné elektrárny Temelín. Povodí Vltavy pak z toho udělalo v rámci podpory retence vody v krajině takzvanou revitalizaci vody v krajině a ukázal jiný obrázek, kde se řeka naopak klikatila. Aby se ale takové věci daly udělat, tak narážejí na byrokracii - stavební povolení atd. Devět let se ty věci chystají a rok a půl realizují.

"V říjnu budete už sedm let ve funkci. Měl jsem jste tedy dostatek času hodně věcí vytvořit a hodně věcí se Vám i povedlo. Ale musím Vám říct, že v roce 2011 jsem na zelené louce dělal rybník na Chebsku, a to bez dotací. Mít dotace je v mém případě nemyslitelné. Když běžný člověk chodí na dvě a tři směny do práce, doma pracuje a chce si ještě pro potěšení udělat rybník, tak nemá čas vyběhávat všechna povolení a razítka. Sama realizace trvá až čtyři roky," vysvětlil Beránek své zkušenosti coby běžného občana.

Máme zdecimovanou krajinu, všechno dlouho trvá. Je to tragédie

Dále ještě dodal, že jelikož jedná férově, tak nemá problém s úředníky. Ti se ale bojí leccos dělat zrychleně, aby nebyli podezíráni z korupce. Brabec řekl, že se opravdu ve svém resortu a ve spolupráci s dalšími lidmi toto napravit, a ta jednání zrychlit. Slíbil Beránkovi, že se po odvysílání sejdou, aby se mu mohl svěřit s podrobnějšími detaily své situace. Jánský konstatoval, že Česko má zdecimovanou krajinu už od konce druhé světové války. Komunisté jí také moc nepomohli, ale to ani následná demokracie. Všechno dlouho trvá. Když to srovná s Německem a Švýcarskem, kde studoval, tak je to naprostá tragédie. Pochválil ale vládu za spolupráci mezi resorty, s čímž se setkal snad poprvé. Dotace považuje za problém.

"Ze Státního fondu životního prostředí jsme vyčerpali asi devět dotací a musím říct, že jsem se zatím nesetkala s lepšími úředníky než tam. Nikdy se mi nestalo, že by neporadili nebo nepomohli, když mě vydíraly stavební firmy, s jejichž prací jsem nebyla spokojená, ale kvůli projektu jí musela zaplatit. Každopádně dotace jsou nastaveny nesrozumitelně," stěžovala si starostka Pecková z publika. Kubala dále ještě také informoval, že přicházejí na řadu nové programy, které by byla škoda nevyužít. Brabec mimo jiné připustil, že se dříve lidé stěhovali tam, kde je plyn nebo elektřina, dnes je pro ně rozhodující voda.

V blížícím se závěru diskuze dostala ještě také prostor veřejnost. "Já bych se chtěla podělit o takové počty, které jsem si dělala. Ministr Brabec zmiňoval, že v minulém roce jste zvládli podpořit celkem sto mokřadů, tůní a rybníků, a když se podíváme, o kolik jsme jich přišli za úplné století, tak to je téměř milion hektarů. Když si to spočítáte, tak tímto tempem bychom se dostali k obnově těchto důležitých prvků za zhruba 1300 let, a pokud zvýšíme tempo, tak možná za 130 let," postěžovala si paní. Jílková oznámila konec, načež jí ještě Beránek předal kytici, a poděkoval jí za její práci. Příští týden se už vysílat nebude kvůli letním prázdninám.