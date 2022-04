Rybářům začala pstruhová sezona, loví se v Čechách i na Moravě

Jeden z revírů, do kterého dnes první rybáři vyrazili, byla řeka Jihlava u Mohelna na Třebíčsku. Asi osmihektarový revír zabírá plochu od Lhánického jezu až po hráz vyrovnávací nádrže Mohelno. V úseku splavu po vyrovnávací nádrž mohou rybáři používat pouze umělou mušku, muškařské šňůry a muškařský prut. Vyplývá to z informací na webu Moravského rybářského svazu.

Moravský rybářský svaz (MRS) obhospodařuje 49 pstruhových rybářských revírů o ploše přibližně 490 hektarů, sdělil ČTK tajemník MRS Václav Habán. Roční pstruhová povolenka pro jeho členy stojí 1000 korun. Podle Habána se její cena od roku 2011 nezměnila, svaz ročně vydá 3500 až 4000 pstruhových povolenek. Loni tito rybáři ulovili 12.000 pstruhů obecných, 38.000 pstruhů duhových, 460 lipanů podhorních a 2400 sivenů amerických.

Ryby se podle Habána do revírů vysazují po celý rok. "Ročně se do pstruhových rybářských revírů vysadí asi 120.000 kusů pstruha obecného, 60.000 kusů pstruha duhového, 100.000 kusů lipana podhorního a 5000 kusů sivena amerického v celkové hodnotě přes pět milionů korun," uvedl Habán.

Český rybářský svaz (ČRS) obhospodařuje přes 500 pstruhových rybářských revírů. Loni do nich vysadil asi 2,9 milionu ryb, nejvíc pstruhů obecných, kterých bylo takřka 2,2 milionu. Násada byla v hodnotě asi 25,7 milionu korun.

"Lipan a pstruh obecný se nejčastěji vysazují v mladších věkových kategoriích, často i v podobě váčkového plůdku. Je to dáno především způsobem chovu a také výrazně lepší adaptací mladších jedinců v revírech. Pstruh duhový a siven se záměrně vysazuje v lovné velikosti, a to proto, že se nejedná o původní druhy, které by měly doplnit společenstva lososovitých ryb, ale jde o druhy, které slouží ke zatraktivnění revírů pro rybáře," uvedl za svaz Lukáš Mareš.

ČRS eviduje asi 14.000 držitelů pstruhových povolenek, přičemž roční povolenka pro jeho dospělé členy stojí 2300 korun.