Tuny mrtvých ryb. Inspekce už ví, jaká jedovatá látka unikla do řeky Bečvy

Kontaminační mrak začal ničit život v řece v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova, kde se zastavil díky velké kapacitě vodní nádrže v nadjezí. Jde o úsek v délce 38 kilometrů, rybáři do kafilérie dosud odvezli 20 tun otrávených ryb.

Množství kyanidů, vysoce toxické látky, která otrávila život v řece v délce desítek kilometrů, zatím odborníci nedokážou určit. "To v tuto chvíli zatím vůbec netušíme," uvedla mluvčí ČIZP.

Rozpustné kyanidy popsala jako prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. "Jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání. Nejnebezpečnější sloučeninou je kyanovodík. Smrtelná dávka kyanidu je 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok, smrt přichází během několika minut," uvedla mluvčí ČIŽP. Inspekce nechce k rozborům nic bližšího komentovat s tím, že by to mohlo zmařit vyšetřování.

Kontaminační mrak se objevil v neděli mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou na Vsetínsku a putoval přes Hustopeče nad Bečvou, Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou. V úterý se začaly objevovat leklé ryby v Přerově. "V nadjezí v Přerově se kontaminační mrak zastavil. Něco málo rozředěného vteklo do Moravy, ale není to již nijak rizikové," doplnila dnes mluvčí inspekce.

Z řeky Bečvy, kterou kontaminovala v neděli neznámá látka, odvezli dosud rybáři do kafilerie 20 tun otrávených ryb. S odklízením pokračují. Případ převzali kriminalisté ze Zlínského kraje. "Šetří to vsetínští kriminalisté v současné době jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Může se to ohledně té nedbalosti změnit podle toho, zda šlo o úmyslný trestný čin či nikoliv," řekl dnes ČTK mluvčí krajské policie Petr Jaroš. Padlo i několik trestních oznámení. Na neznámého pachatele jej podal starosta Hranic Jiří Kudláček i zástupci Pirátů ve Zlínském kraji.