V Česku bude platit nový vodní zákon, MŽP dá na 215 projektů 6,6 miliardy

Nový vodní zákon, který by měl platit od ledna 2021, bude motivovat stavitele, aby využívali přednostně dešťovou vodu. Novinářům to dnes v Českém Krumlově na výstavě Voda a civilizace řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Na projekty 215 měst a obcí půjde pět miliard korun. "Velmi dobře běží program Velká dešťovka, kde podporujeme zadržování dešťové vody pro města a obce. Tam máme zatím zhruba 170 projektů a zájem docela prudce roste, protože všichni čekali, až se udělají pilotní projekty," řekl Brabec.

Podle Brabce je asi nejznámější program Malá dešťovka, zaměřený na potřeby občanů. Ministr si chválí i projekty na nové zdroje pitné vody, především pro menší obce. Za dva a půl roku vláda podpořila plány 600 obcí. "Projekty jsou hotové, některé v přípravné fázi. Je to skvělé v tom, že jsou to většinou menší obce, které jsou závislé na studnách nebo na vrtech, které jim vysychají," řekl Brabec.

Dnešní akce se měl zúčastnit i premiér Andrej Babiš (ANO), ale kvůli problémům se zády zůstal přes víkend na léčebném pobytu v lázních Třeboň. "Premiér má potíže se zády, chtěl bych ho omluvit," řekl Brabec. Podle mluvčího vlády Vladimíra Vořechovského se premiér rozhodl zůstat v lázních na další procedury s vědomím, že ho ministři "bohatě zastoupí".

V novém vodním zákonu, který by měl platit od 1. ledna 2021, budou motivační nástroje pro města, obce i soukromé stavitele, aby využívali dešťovou vodu přednostně a nenechávali ji odtékat do kanalizace. Motivace bude i finanční: když stavitel udělá třeba takzvanou zelenou střechu, sníží se mu poplatek, který odvádí za dešťovou vodu.

"Pokud budete stavět jakoukoli stavbu, ať už rodinný dům, ale především komerční stavby - všechny haly, obchoďáky - tak budete muset preferovaně využívat dešťovou vodu. Buď tak, že ji budete zasakovat, nebo využívat třeba na zalévání, nebo ve výparu: odvedete ji do rybníčku, jezírka, nebo uděláte podzemní nádrž. Teprve když žádná z variant není možná technicky nebo by byla extrémně drahá, tak ji budete moci odvést do kanalizace," řekl ministr. Řada developerů nyní využívá toho, že zákon je nejednoznačný, dodal.

MŽP chystá i nový operační program životní prostředí na období 2021 až 2027. Fungují rovněž programy na domovní čistírny odpadních vod. Nový je projekt na zadržování dešťové vody, kdy MŽP podporuje zelené střechy. Těchto staveb jsou podle Brabce v ČR aktuálně desítky.