V emisích elektrárny Chvaletice bylo loni víc rtuti, tvrdí Greenpeace

Ekologičtí aktivisté také říkají, že údaje o loňských emisích elektrárna nezveřejnila v roční zprávě o plnění emisních limitů ani nevysvětlila tak velký nárůst znečištění. Elektrárna uvádí, že měření bylo krátkodobé a meziroční srovnávání výsledků je zavádějící.

Greenpeace je účastníkem řízení, v němž elektrárna žádá o emisní výjimku pro vypouštění rtuti a oxidů dusíku.

Zjištěné měrné emise rtuti do ovzduší z elektrárny Chvaletice narostly podle Greenpeace z 9,1 mikrogramů na metr krychlový v roce 2018 na 37,7 mikrogramů v roce 2019. V roce 2017 elektrárna uvedla měrné emise 5,9 mikrogramů na metr krychlový. Podle propočtu Greenpeace tak absolutní emise vzrostly meziročně ze 154 na 536 kilogramů.

"V roce 2019 se elektrárna na základě svých měření zřejmě stala největším znečišťovatelem rtutí v České republice," uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Podle Greenpeace překonala dlouhodobě největší zdroj rtuti do ovzduší, elektrárnu Počerady, přestože ta uvedla pro rok 2019 zvýšení emisí o dvě třetiny oproti roku 2018.

Pokud jsou reálné emise opravdu o tolik vyšší, tak to je o důvod více, proč by elektrárna Chvaletice měla investovat do technolgií na jejich snižování a ne žádat o výjimku.

"Elektrárna používala stejné technologie i stejné palivo jako v předchozím roce, takže je fyzikálně nemožné, aby reálně navýšila množství emisí rtuti, jakkoliv si to Greenpeace přeje. Měření rtuti obvykle probíhá jednou ročně a z něj se následně určuje roční hodnota," uvedl dnes na dotaz ČTK mediální zástupce firmy Sev.En. EC Petr Dušek. Podle něj nelze porovnávat jednotlivé roky, dokud nebude zavedeno kontinuální měření, které bude sledovat data po celý rok. Tvrzení Greenpeace označil za spekulace.

Společnost Sev.en EC, která chvaletickou elektrárnu provozuje, žádá, aby mohla vypouštět více rtuti a oxidů dusíku, než činí limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Ročně by to znamenalo nad rámec omezení 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku. Elektrárna již dříve uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně.

Na krajský úřad v Olomouci věc převedlo ministerstvo životního prostředí kvůli námitce systémové podjatosti pardubického krajského úřadu, kterou podaly ekologické organizace včetně Greenpeace, místní spolky a některé okolní obce. Krajský úřad v Pardubicích výjimku již jednou vydal, ministerstvo životního prostředí ale jeho rozhodnutí zrušilo a vrátilo k novému projednání, obsahovalo podle něj věcné i procesní vady.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.