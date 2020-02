V noci začne likvidace drůbeže s ptačí chřipkou

"Farma bude v noci zaplynována smrtícím oxidem uhelnatým a ráno hasiči spolu se zaměstnanci firmy budou drůbež nakládat. Následně pracovníci Krajské veterinární správy zajistí převoz usmrcené drůbeže do kafilerie," uvedla Horáková. Všichni zasahující musí v ohnisku nákazy používat ochranné jednorázové obleky, gumové rukavice a chránit si musí i dýchací cesty.

Chov patří společnosti Moras Moravany. Předseda představenstva firmy Moras Zdeněk Barták odhadl škodu přímo na drůbeži, která by měla jít na porážku, do deseti milionů korun. Další škoda vznikne odstavením provozu zhruba na měsíc. Část by společnosti mělo uhradit pojištění, další část kompenzace od státu.

Likvidaci provádějí hasiči podle pokynů veterinářů. Hmotnost drůbeže, kterou je nutné vybít, odhadují na 400 tun.

Kvůli nákaze bylo vyhlášena ochranné tříkilometrové pásmo a také desetikilometrová zóna zvýšeného dozoru. Pro obyvatele to znamená, že musí sledovat zdravotní stav domácí drůbeže, nepřesouvat ji ani produkty chovu a nepořádat výstavy.

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků. Subtyp H5N8, který byl potvrzen ve Slepoticích, je nebezpečný pro ptáky, pro lidi nikoliv.

Firma Moras má další chov se 120.000 kusy drůbeže v blízkých Moravanech. Leží v tříkilometrovém ochranném pásmu. Veterináři odvezli vzorky z tohoto chovu k vyšetření, na výsledky se zatím čeká. Vzorkovat se budou také drobné chovy. Kromě Slepotic a Moravan jiné obce v ochranném pásmu neleží.