V projektu Sázíme budoucnost lidé vysadili přes milion stromů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V projektu Sázíme budoucnost lidé vysadili dosud přes milion stromů, do výsadby se zapojilo víc než 32.000 dobrovolníků. Nové stromy rostou na 2670 místech. V tiskové zprávě to dnes uvedl David Kopecký z Nadace Partnerství, která za zrodem iniciativy stojí. Projekt oficiálně začal v polovině předloňského září, cílem je vysadit za pět let deset milionů stromů mimo les.