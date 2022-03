V zemědělství je podle Nekuly možné zaměstnat 40.000 až 50.000 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V zemědělské výrobě, potravinářství či lesnictví bude možné zaměstnat 40.000 až 50.000 lidí. V souvislosti s ukrajinskými uprchlíky přicházejícími do Česka to dnes před jednáním vlády novinářům řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Resort zároveň eviduje odchody ukrajinských mužů do vlasti u zhruba deseti procent podniků.