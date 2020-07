Vavrouškovu cenu získala starostka Nového Lískovce Drápalová

Drápalovou porota ocenila za její snahu o proměnu panelového sídliště v ekologicky odpovědnou městskou část. "Během 18 let svého působení v čele brněnské městské části rozvíjela projekty energetických renovací obecních domů do nízkoenergetického až pasivního standardu, snaží se zodpovědně hospodařit s vodou a posilovat roli zeleně v podobě zelených střech, parků i komunitní zahrady," zdůvodnili udělení ceny Klosové, krterá před rokem zemřela.

Dlouhý cenu získal za práci pro univerzitní Centrum pro otázky životního prostředí. Ocenění mu předal někdejší ministr životního prostředí Bedřich Moldan, který přitom vyzdvihl i Dlouhého práci pro Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, kterou oceněný založil spolu s Vavrouškem.

V nově vytvořené kategorii Ekozásek roku, která je určená pro lidi do 33 let, získala ocenění in memoriam Klosová, která se podílela na vzniku protiuhelné aktivistické skupiny Limity jsme my. Kromě ní porota ocenila i sestry Víravovy, kterým je 13 a 15 let a společně vytvářejí osvětová videa, v nichž vrstevníkům radí, jak omezit plýtvání nebo si užít prázdniny ekologickým způsobem.

Cenu Josefa Vavrouška uděluje Nadace Partnerství od roku 1996. Ocenění má podobu skleněné plastiky od výtvarníka Vladimíra Kleina, je s ním spojená odměna 20.000 korun.

Cena vznikla podle českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který patřil k protagonistům konceptu trvale udržitelného rozvoje. V roce 1995 Vavroušek tragicky zahynul se svou dcerou při zimním přechodu Vysokých Tater. Mezi laureáty patří filozof Erazim Kohák, exministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ivan Dejmal a Martin Bursík nebo bývalý poslanec ČSSD a nynější ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.