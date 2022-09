Ve čtvrtek během zasedání ministrů zemědělství budou zemědělci protestovat

Protest pořádají Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR. Po společném jednání svazů to dnes ČTK sdělila mluvčí komory Barbora Pánková. Protestní akci kritizuje Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje hlavně menší farmáře. Dotační politice vytýká, že doposud upřednostňovala hlavně velké podniky.

Komora i svaz již od začátku roku protestují proti rozhodnutí vlády přesunout větší část dotací k menším farmářům. Kritizují, že vláda bere peníze firmám, které vyrábí většinu potravin v ČR, a varují, že to povede k omezení produkce například drůbežího nebo vepřového masa. Protesty mají také upozornit na dopady ekologických opatření vyplývajících ze Zelené dohody (Green Dealu) na zemědělství, například na požadavek na výrazné snižování užívání pesticidů. Komora si také nedávno nechala zpracovat studii dopadů dotační politiky od poradenské společnosti KPMG, podle které negativně ovlivní hlavně největší firmy.

Čtvrteční akce bude mít podobu protestní jízdy, přičemž podle komory by měly na silnice ve všech krajích vyjet stovky kusů zemědělské techniky. V Praze u Kongresového centra budou představitelé komory a svazu rozdávat lidem "poslední české" brambory a jablka, což má naznačit, že pěstitelé budou nuceni omezit produkci kvůli rostoucím nákladům i environmentální politice EU.

"Když přistoupíme na novou politiku rozdělení zemědělských podpor tak, jak ji plánuje současná vláda, a budeme se snažit za každou cenu realizovat ambiciózní cíle vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu v tak krátkém čase do roku 2030, stane se z evropských potravin drahý luxus, který rozhodně nebude pro každého," uvedl k akci předseda zemědělského svazu Martin Pýcha.

Podle komory akci podpořily zemědělské organizace ze Slovenska, Polska, Maďarska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Litvy a Rumunska. "Agrární komora ČR předá ministrům zemědělství EU, kteří v té době budou jednat v Praze, memorandum agrárních komor zemí Visegrádské skupiny a představí jej také na tiskové konferenci," doplnil prezident komory Jan Doležal.

Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl k protestu uvedl, že ČR by měla být pro EU odstrašujícím příkladem toho, jak se v minulosti nakládalo s evropskými dotacemi, které směřovaly hlavně k velkým podnikům. "Agrární komora si snad jen zaslouží obdiv za to, že se jí daří šikovat do protivládních protestů i ty zemědělce a své členy, o kterých veřejně přímo prohlašuje, že stejně nejsou schopni dělat úspěšně ani živočišnou produkci, ani produkci ovoce a zeleniny, pokud nebudou hospodařit na výměře větší než 1500 hektarů," uvedl.