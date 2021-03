Veterináři ve Zlínském kraji zabránili rozšíření hlavničky u skotu

Zvíře nákaze, která se občas vyskytuje v místech, kde se společně chová skot s ovcemi, i přes podpůrnou léčbu podlehlo. Nákaza se ale ve stádě skotu dále nerozšířila, k čemuž přispěla i mimořádná veterinární opatření, řekl ČTK ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík.

Nákaza hlavničkou se podle něj v chovech objevuje zřídka. "Byl to jediný případ, který jsme tady měli. Byla přijata opatření, která zabránila případnému přenosu této nákazy a podařilo se to zdolat bez nějakých větších problémů. Samozřejmě se jedná o nebezpečnou nákazu, takže je tomu vždycky věnována maximální pozornost," uvedl ředitel.

Hlavnička, též známá jako zhoubná katarální horečka, je virovým onemocněním přežvýkavců. Podle veterinářů se u zvířat projevuje zánětem sliznic hlavy, patologickými změnami na očích, zvýšenou teplotou, případně i světloplachostí. Původcem je DNA virus z čeledi Herpesviridae. Nákaza není přenosná na člověka.

Podezření na výskyt infekční rinotracheitidy skotu loni veterináři v kraji nezaznamenali. V roce 2019 se jim v regionu podařilo zlikvidovat poslední ohnisko nákazy, která postihuje především respirační nebo reprodukční ústrojí zvířat. Od podzimu loňského roku získala Česká republika status země bez výskytu této choroby. "Díky této skutečnosti mohou chovatelé skotu obchodovat v rámci celé EU bez jakýchkoliv omezení," uvedl Mahdalík.

Na podzim se veterináři zabývali utopením zhruba poloviny z 10.000 bažantů ve voliéře na okraji Kroměříže. V říjnu ji v době platnosti druhého stupně povodňové aktivity zaplavila voda z řeky Moravy do výše asi jednoho metru. Bažanty měli podle Mahdalíka myslivci připravené na vypuštění do přírody před hony. "Došlo k náhlému vzestupu hladiny a než myslivci zareagovali, došlo k utopení velkého množství bažantů. Nedá se to postihnout, byla to záležitost přírodního živlu," doplnil ředitel. Žádné porušení zásad péče o pohodu zvířat podle něj veterináři nezjistili.