Vláda projedná rozpočet zemědělského fondu, chybí mu miliardy

Rozpočet fondu v pondělí projedná vláda. Fondu chybí podle navrhovaného rozpočtu 62,8 milionu korun na programy mléko a ovoce a zelenina do škol, ale také 3,1 miliardy korun na proplácení evropského rozvojového programu.

Naprostou většinu příjmů fondu tvoří dotace z evropských fondů, v příštím roce by mělo jít o 30,7 miliardy korun. Státní rozpočet by měl dotovat fond, který následně přerozděluje peníze mezi zemědělce nebo potravináře, 11,2 miliardami korun.

Na přímých zemědělských platbách, jako je platba na plochu nebo pro začínající zemědělce, by měl fond v příštím roce přerozdělit 21,9 miliardy korun z rozpočtu EU. Na program Mléko do škol potom 282,4 milionu korun, z toho 235 milionů korun ze státního rozpočtu. Jenže při zachování stávajících limitů by bylo třeba dát ze strany státu 270 milionů korun.

Na obdobný program ovoce a zelenina do škol se počítá se 294 milionu, z toho 192 milionů korun má jít také ze státního rozpočtu, fond by ale potřeboval 220 milionů korun. "Zkrácená dotace ministerstva zemědělství na opatření Společné organizace trhů neodpovídá jak Strategii ČR pro Školní projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol na školní roky 2017/2018 až 2022/2023, tak ani novelizovanému nařízení vlády ČR," dodává se v dokumentu.

Na marketingovou činnost má jít 200 milionů korun, fondu tak 50 milionů korun na marketingovou činnost chybí.

Fond plánuje mít v příštím roce stejně jako letos 1345 zaměstnanců, celkově by mělo jít na platy, odstupné a další platové finance 716,5 milionu korun.

Státní zemědělský intervenční fond je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Spravuje a kontroluje dotace z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu.