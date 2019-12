Začne platit nový zákon: Pokuty za přestupky firem u vykazování emisí vzrostou

Do modernizačního fondu by mělo plynout v příštích deseti letech z prodeje povolenek zhruba 100 miliard korun. O poskytování peněz z fondu bude rozhodovat ministr životního prostředí. Při rozdělování peněz by se měly zvýhodňovat projekty v regionech postižených útlumem těžby uhlí. Jde o Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Ministerstvo životního prostředí zdůvodňuje zvýšení postihů tím, že nyní se firmám při nákupu velkého množství povolenek vyplatí spíše zaplatit pokutu, než emise správně vykázat. Sankce dostávají provozovatelé zařízení, která významně snížila, nebo částečně ukončila provoz, ale nepředala údaje. Pokuty se ukládají také za nezjišťování nebo nevykazování emisí.

Současná nejvyšší možná sankce není podle ministerstva dostatečnou motivací pro firmy, které musí koupit více než 25.000 emisních povolenek za rok. Cílem zvýšení horní hranice není ukládání neodůvodněně vysokých postihů, ale aspoň takových, aby byly ve výši zamlčených povolenek, uvedlo.

Firmy s menšími emisemi budou moci podle novely zažádat o pětiletou výjimku ze systému povolenek. Výjimky se budou týkat zařízení, jehož roční emise v předchozích třech letech nepřesáhly 2500 tun ekvivalentu oxidu uhličitého. Představují 0,07 procenta všech emisí v rámci systému. U těchto firem by nebylo třeba zavést náhradní opatření.

Obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem Evropské unie pro snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu a energetice. Cílem revize evropské směrnice i českého zákona je podle ministerstva životního prostředí ekonomicky efektivní snižování emisí v letech 2021 až 2030.