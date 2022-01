Zemědělci a ekologové považují dotace za hlavní téma pro Nekulu

Velikost je dána historickou kolektivizací, mnohé podniky se přeměnily do družstev s větší výměrou, než by měly jednotlivé podniky. Jednotlivé organizace se různí v náhledu na to, jak by se měly dotace měnit, či zda by se měl zavést strop, tedy maximální hodnota dotace na pro jednu farmu. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že tato témata budou ještě projednána vedením politických koalic.

"Zastropování přímých plateb považujeme za diskriminaci těch nejmenších vlastníků zemědělských podniků. V naší republice se stovky tisíc drobných vlastníků zemědělských majetků rozhodlo spojit své síly a hospodaří formou družstev a dalších právnických osob. Za tuto snahu zvýšit svoji efektivitu mají být potrestáni omezením plateb. Ničím se neprovinili, žijí v oblastech, kde jejich podniky,hospodaří, podílejí se na jejich chodu, jen zvolili politicky nesprávnou formu," uvedl mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala je původní nastavení strategického plánu, který odsouhlasila minulá vláda, kompromisem mezi požadavky všech stran. Ministr Nekula dnes mluvil o tom, že dotační kyvadlo bylo v minulosti vychýlené ve prospěch velkých firem a že nastal čas jej dostat do rovnováhy, nikoliv ale do druhého extrému. "Jakékoliv změny strategického plánu na poslední chvíli povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy, které se podařilo dosáhnout, a mohou bez nadsázky ohrozit budoucnost českého zemědělství," uvedl Doležal.

Naopak ekologické organizace v čele s Hnutím Duha apelují na změny v nastavení. "Vítáme, že (předchozí) ministr (Marian) Jurečka (KDU-ČSL) a jeho nástupce Zdeněk Nekula uznali potřebu upravit návrh zemědělských dotací. Jinak by totiž nemohli naplnit své předvolební sliby. Očekáváme, že ministerstvo tento čas využije k zapracování připomínek ekologických organizací či ministerstva životního prostředí, které byly předchozím vedením ministerstva zemědělství ignorovány. Úprava dotací je zásadní, pokud chceme připravit naši krajinu na klimatickou změnu, zvrátit úbytek hmyzu a ptáků a zachránit naši půdu pro další generace," uvedl koordinátor zemědělské kampaně hnutí Martin Rexa.

Ministerstvo na konci loňského roku informovalo, že upravuje návrh zemědělského strategického plánu, který připravilo bývalé vedení úřadu. Dokument má cílit na vyšší ochranu přírody, půdy, vody a podporu druhové rozmanitosti. Plán pro Českou republiku stanovuje klíčové cíle a nastavení dotací pro tuzemské zemědělství na období 2023 až 2027.