Zemědělci postižení tornádem dostanou brzy odškodnění od státu

Snahou bylo rozdělit peníze co nejrychleji, aby postižení zemědělci měli peníze na fungování a zároveň mohli rychle opravovat budovy či nakupovat novou techniku, uvedla v tiskové zprávě SZIF Kateřina Adamcová, ředitelka sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací.

Fond nyní začal vydávat tzv. zálohová rozhodnutí a platby bude posílat záhy po vydání, aniž by se čekalo na nabytí právní moci rozhodnutí. "Fond tak zareagoval na nelehkou situaci a přijal mimořádná opatření, aby došlo k urychlení vyplácení záloh,“ řekla Adamcová. Vláda schválila rozdělení až jedné miliardy mezi zemědělce, přičemž jejich potřeba, kterou SZIF uznal, se nakonec zastavila na čísle přesahující zmíněných 600 milionů korun. Všechny doklady prokazující nárok na odškodnění musejí zemědělci dodat od 1. října do konce září příštího roku. Podle toho pak dostanou doplatek, v opačném případě by fond vedl řízení o vrácení peněz.

Zemědělci mohou žádat o peníze, pokud se jedná o škody z tornáda 24. a 25. června, a to o škody způsobené na úrodě, hospodářských zvířatech, na nemovitostech i na technice a technologiích. Na jižní Moravě mají nárok zemědělci z Břeclavi, Hodonína, Hrušek, Kostic, Lužic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi, Ratíškovic, Tvrdonic a Týnce na Moravě. V Ústeckém kraji pak lidé z obcí Bílenec, Blatno u Podbořan, Černčice u Petrohradu, Krty, Malměřice, Petrohrad a Stebno u Petrohradu. Vymezení lokalit udělal fond na základě dat Českého hydrometeorologického úřadu. Fond přijal v létě 87 žádostí, z toho 73 z jižní Moravy.