Zemědělské škody po tornádu dosáhly 1,5 miliardy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zemědělské škody způsobené v noci ze čtvrtka na pátek tornádem dosáhly 1,5 miliardy Kč. Jako předběžný odhad to uvádí ministerstvo zemědělství v návrhu pomoci zemědělcům. Vládě dnes předloží dokument, podle něhož by mohlo zemědělce odškodnit v rámci krizového programu, který již v minulosti použilo při suchu nebo jarních mrazech. Podpora by mohla dosáhnout až 100 procent prokázaných škod, píše ministerstvo v předkládací zprávě, kterou má ČTK k dispozici.